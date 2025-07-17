Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль село Дегтярное Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

«В ответ на постоянные провокации врага на границе с Белгородской областью, Северяне приступили к созданию полосы безопасности и на данном участке "Харьковского фронта"», — указано в сообщении.

Отмечается, что населенный пункт был взят в ходе ожесточенных стрелковых боев после уничтожения подразделений украинских пограничников.

Ранее украинский аналитический ресурс «Deep State» признал продвижение ВС России близ населенного пункта Волчанск Харьковской области. Помимо этого, DS признало продвижение российских войск к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в населенном пункте Песчаное.