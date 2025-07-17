Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский фактически бросил на убой штурмовую группу у села Меловое в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах.

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По словам собеседника агентства, главком ВСУ дал распоряжение любой ценой выбить бойцов группировки войск «Север» из населенного пункта.

«Командование ВСУ бросило на убой штурмовую группу из состава спешно переброшенной 22-й отдельной мотострелковой бригады», — добавил он.

Как утверждает представитель силовых структур, разведке удалось вскрыть выдвижение военнослужащих ВСУ, после чего их движение было блокировано, и им предложили сдаться в плен. Несмотря на это, украинские бойцы все равно пошли в атаку и понесли большие потери.

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Ранее стало известно, что десантно-штурмовой полк «Скала», который считается элитным подразделением ВСУ понес значительные потери в Харьковской области. Это подразделение, срочно переброшенное из Львовской области, понесло значительные потери в районе Мелового.