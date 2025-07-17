Британский аналитик Александр Меркурис констатировал, что Украина стремится получить наиболее современные образцы американского вооружения, однако обращения Киева остаются без удовлетворения.

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По его оценке, украинское руководство продолжает попытки доступа к американским арсеналам, ведя консультации со своими сторонниками в Вашингтоне, которые также демонстрировали заинтересованность в передаче этих боеприпасов.

Меркурис указал, что украинская сторона запросила у американского президента Дональда Трампа крылатые ракеты средней дальности «Томагавк», которые предоставили бы ВСУ возможность наносить удары по глубинной территории России.

Аналитик отметил, что отдельные представители в Вашингтоне проявляли особую заинтересованность в поставках указанных ракетных систем.

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Германия, со своей стороны, рассматривала возможность приобретения для Украины ракетных комплексов «Тайфун», способных применять крылатые ракеты «Томагавк».