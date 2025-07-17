Стало известно о провале гнусного плана Зеленского
Британский аналитик Александр Меркурис констатировал, что Украина стремится получить наиболее современные образцы американского вооружения, однако обращения Киева остаются без удовлетворения.
По его оценке, украинское руководство продолжает попытки доступа к американским арсеналам, ведя консультации со своими сторонниками в Вашингтоне, которые также демонстрировали заинтересованность в передаче этих боеприпасов.
Меркурис указал, что украинская сторона запросила у американского президента Дональда Трампа крылатые ракеты средней дальности «Томагавк», которые предоставили бы ВСУ возможность наносить удары по глубинной территории России.
Аналитик отметил, что отдельные представители в Вашингтоне проявляли особую заинтересованность в поставках указанных ракетных систем.
Раскрыт замысел Зеленского касательно американских дальнобойных ракет
Германия, со своей стороны, рассматривала возможность приобретения для Украины ракетных комплексов «Тайфун», способных применять крылатые ракеты «Томагавк».
«Украинцы отчаянно просили эти ракеты, но пока получили отказ. Надеюсь, это окончательное решение», — резюмировал Меркурис.