Запад планировал заморозить конфликт на Украине, обманув Россию, но потерпел неудачу. Об этом заявил американский геополитический аналитик Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала.

По его словам, западные страны хотели добиться прекращения огня, чтобы затем заморозить конфликт, пополнить запасы вооружений и натренировать украинских военных.

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Однако, как отметил эксперт, Россия не согласилась на требования о прекращении огня, поэтому теперь Запад переходит к запасному варианту.

«Теперь главная задача Запада — свести украинский конфликт на низкую интенсивность и растянуть его как можно дольше», — указал он.

Ранее Берлетик заявил о намерении США бороться с Россией до последнего украинца. Он полагает, что Вашингтон будет наращивать эскалацию конфликта, «повышая его стоимость».