Государствам Европы придется урезать социальные программы ради поставок оружия Украине, что в долгосрочной перспективе может обернуться политическим провалом. О данном негативном последствии помощи Киеву рассказал РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.

«Экономики Европы уже в плохом состоянии, а обещанные военные расходы будут происходить за счет важнейших соцпрограмм. Мы уже видим рост популистских партий, скептически настроенных к дальнейшей поддержке Украины», — высказался собеседник агентства.

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Как утверждает Кузник, несмотря на заявления таких стран, как ФРГ, Финляндия, Швеция, Дания и Нидерланды, о готовности финансировать поставки американского оружия Украине, усиливающееся недовольство общества делает такую политику все менее устойчивой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в странах Европы будут разногласия о том, кто будет платить за поставки оружия Украине.