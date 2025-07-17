Американский сенатор призвал США помочь Украине добиться успеха

Соединенные Штаты должны делать все возможное, чтобы содействовать успеху Украины. Об этом заявил лидер Республиканской партии в Сенате США Джон Тьюн в интервью телеканалу Fox News.

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Так он ответил на вопрос о перспективе поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойного оружия. По мнению сенатора, Вашингтон должен сделать все возможное, чтобы помочь Киеву и оказать давление на Москву.

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Тьюн также добавил, что сенат США готов принять законопроект о новых санкциях против России, когда получит на это «зеленый свет» от американского президента Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. Новые поставки из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.