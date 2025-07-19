Очередной беспилотник сбили на подлете к Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли уже третью за два часа попытку атаковать Москву. Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к столице, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал чиновник. Он добавил, что на месте работают экстренные службы. Других подробностей Собянин не привел.

Первый раз ВСУ попытались атаковать столицу около 22:40 — был ликвидирован один дрон. О следующей попытке украинской стороны ударить по Москве Собянин сообщил в 00:20 — тогда было уничтожено три беспилотника.