В Днепропетровске раздалась серия взрывов

Серия взрывов раздалась в Днепропетровске и его пригороде. Об этом в четверг, 17 июля, пишет украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

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«В Днепропетровске и Самари слышны звуки взрыва», — утверждается в сообщении.

Позже «Общественное» написало о повторных взрывах, которые прогремели в Днепропетровске.

В Днепропетровске прогремел взрыв

Ранее стало известно, что Российская армия активизировала наступление на нескольких участках фронта вблизи границы Днепропетровской области.

До этого российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Воскресенка на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области.