Россия должна ответить на сам факт разговора президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, которые обсуждали гипотетические удары по Москве и Санкт-Петербургу дальнобойными американскими ракетами. Таким образом информацию о беседе лидеров двух стран в разговоре с «МК» Василий Дандыкин.

Он объяснил, что передача Киеву дальнобойных ракет может стать шагом к серьезной эскалации. По мнению эксперта, за 50 дней, которые в ультимативной форме обозначил американский президент, России нужно успеть «как можно больше».

«Нарастить удары в глубину территории "Геранями" и всеми остальными боеприпасами с привлечением флота. Добивать аэродромы, потому что это носители ракет. Не приведи господь, если США еще и авиационные ракеты дадут, о чем уже идут разговоры. Это очень серьезный шаг в сторону эскалации, потому что дальность действия модернизированных ракет достигает тысячи километров», — сообщил Дандыкин.

Высказываясь о факте разговора Трампа и Зеленского, в котором они затрагивали тему ударов по российским городам, военный эксперт заявил, что пора и Москве предъявить ультиматум опекунам Киева. «В Мерце (канцлер Германии Фридрих Мерц — прим. «Ленты.ру»), похоже, проснулся его дед-фашист, и в голове засело «Дранг нах Остен». На подходе поляки, которые уже требуют выхода к Черному морю», — отметил он.

«А если серьезно, то, думаю, на сцену снова пора выходить нашему "Орешнику". Причем в период действия этого ультиматума», — добавил Дандыкин.

Ранее Василий Дандыкин рассказал, что американские крылатые ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), которые США могут поставить Украине, способны значительно осложнить конфликт. Военный эксперт заметил, что президент США Дональд Трамп идет по пути своего предшественника Джо Байдена, подход которого так осуждал нынешний глава государства.