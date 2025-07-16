Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогут долго удерживать подготовленные позиции в районе города Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). На это есть две причины — проблемы с логистикой и недостаточная укомплектованность личного состава, сообщили ТАСС с российских силовых структурах.

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Не так давно одна из местных жительниц показала, как ВСУ возвели инженерные сооружения вблизи города. Собеседник агентства уточнил, что в украинской армии просто не хватит живой силы для того, чтобы занять позиции. При этом попасть туда украинские солдаты смогут лишь по нескольким дорожным направлениям, которые будут заранее вскрыты нашей разведкой, пояснили источники.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли мощный удар по Краматорску в подконтрольной Киеву части ДНР. Кроме того, как оказалось, в городе находились тыловые базы ВСУ.

Аналитики отметили, что взятие Часова Яра в ДНР российскими войсками приведет к обрушению обороны ВСУ и откроет выход на другие важные населенные пункты.