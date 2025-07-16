Раскрыта неожиданная деталь в плане Трампа по поставкам оружия Украине

План президента США Дональда Трампа по поставкам Украине американских вооружений и военной техники за счет НАТО — рамочный, а не детальный. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Источник отметил, что Трамп вплоть до понедельника, 14 июля, никому не раскрывал детали плана по вооружениям. Он добавил, что даже внутри американской администрации только сейчас приступили к работе по его практической реализации.

«С момента объявления стало ясно, что Трамп представил рамочный, а не детально проработанный план. Существенность любой помощи Украине будет зависеть от предстоящих переговоров, кто какое вооружение предоставит», — заметил собеседник агентства.

По его словам, ключевой вопрос заключается в том, какая конкретно страна или страны поставит на Украину системы ПВО Patriot. Он добавил, что в предварительном перечне — Германия, Греция, Нидерланды и Испания.

Источник уточнил, что поставки зенитных комплексов могут занять год.

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Ранее западные СМИ сообщили, что некоторые страны Евросоюза узнали о своем возможном участии в плане Трампа по поставкам оружия Украине через посредничество Европы лишь после официального заявления американского лидера.