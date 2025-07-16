Раскрыта неожиданная деталь в плане Трампа по поставкам оружия Украине

Илья Родин

План президента США Дональда Трампа по поставкам Украине американских вооружений и военной техники за счет НАТО — рамочный, а не детальный. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Раскрыта неожиданная деталь в плане Трампа по поставкам оружия Украине
© Global Look Press

Источник отметил, что Трамп вплоть до понедельника, 14 июля, никому не раскрывал детали плана по вооружениям. Он добавил, что даже внутри американской администрации только сейчас приступили к работе по его практической реализации.

«С момента объявления стало ясно, что Трамп представил рамочный, а не детально проработанный план. Существенность любой помощи Украине будет зависеть от предстоящих переговоров, кто какое вооружение предоставит», — заметил собеседник агентства.

По его словам, ключевой вопрос заключается в том, какая конкретно страна или страны поставит на Украину системы ПВО Patriot. Он добавил, что в предварительном перечне — Германия, Греция, Нидерланды и Испания.

Источник уточнил, что поставки зенитных комплексов могут занять год.

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Ранее западные СМИ сообщили, что некоторые страны Евросоюза узнали о своем возможном участии в плане Трампа по поставкам оружия Украине через посредничество Европы лишь после официального заявления американского лидера.