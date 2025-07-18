В РФ предсказали шокирующий финал возможной десантной операции ВСУ в Крыму

Независимый военный эксперт Владислав Шурыгин усомнился в том, что ВСУ смогут провести десантную операцию в Крыму, даже если захотят. По словам аналитика, у них нет достаточно вооружений, людей и резервов. Об этом пишет NEWS.ru.

Собеседник издания заявил, что десантная операция ВСУ в Крыму находится за гранью реальности. Он отметил, что у ВСУ нет средств поддержки в хоть сколько-нибудь значительном количестве, и Украина не сможет организовать снабжение десанта боеприпасами, продовольствием, топливом и расходными материалами.

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По мнению аналитика, если ВСУ вдруг начнут десантироваться в Крыму на любом участке, то это будет лишь пропагандистская авантюра и «дорога в один конец».

Ранее в Госдуме заявили, что все граничащие с Украиной российские регионы можно назвать направлениями для возможного контрнаступления ВСУ.