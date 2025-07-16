Сырский раскрыл, что пообещал ему главком НАТО после слов Трампа
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что сегодня провел первый телефонный разговор с новым командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем.
"Получил жесткие обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса", - утверждает украинский военачальник.
Сырский отметил в своем Телеграм-канале, что после недавних заявлений президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте, Украину и североатлантический альянс "ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы".
Главком ВСУ добавил, что разговор состоялся "в духе подлинного партнерства".
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Напомним, что ранее Дональд Трамп заявил, что США продолжат поставлять оружие Украине, но теперь оно будет полностью оплачено европейскими странами, а отвечать за координацию будет НАТО.