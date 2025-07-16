Украина бросает в бой стариков

На Украине принят закон, разрешающий призыв по контракту мужчин старше 60 лет. Однако документ содержит расплывчатые формулировки, в частности, неясно, кто именно будет принимать окончательное решение о допуске к службе. Аналитики считают, что власти таким образом пытаются остановить массовый отток возрастных военных из ВСУ и сделать шаг к «бусификации» старшего поколения.

В среду Рада 306 голосами приняла в окончательном чтении закон о возможности прохождения контрактной службы для граждан, достигших возраста 60 лет. Решение позволяет мужчинам и женщинам, желающим и способным служить, заключать новые контракты. Для этого необходимо заключение военно-врачебной комиссии и письменное согласие командира части.

Однако в новом законе нечетко указано, кто будет согласовывать кандидатуры, что может привести к злоупотреблениям и выборочному отбору. Как пояснила депутат Ирина Геращенко, эти вопросы и процедуры должны быть детализированы в подзаконных актах в течение трех месяцев после вступления закона в силу.

Контракт предусматривает испытательный срок два месяца. На период военного положения срок службы по такому контракту составит год с возможностью дальнейшего продления. Закон не ограничивает максимальный возраст пребывания на службе для этих лиц. Он вступит в силу после подписания Владимиром Зеленским, который ранее предлагал особый контракт для привлечения на военную службу граждан в возрасте 18-25 лет. За год службы он обещал выплаты в размере 24 тыс. долларов, а также поступление в вуз без экзаменов и беспроцентную ипотеку.

Командование ВСУ неоднократно заявляло о том, что не имеет возможности укомплектовать бригады личным составом из-за нехватки бойцов. Линия фронта в зоне боевых действий составляет около 1300 километров. На некоторых участках фронта число российских военных превышает количество украинских в несколько раз.

Сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Осенью прошлого года более 25 тыс. украинцев подписали петицию с требованием снизить предельный возраст мобилизации до 50 лет, однако решение по этому вопросу Зеленский пока не принимал.

Весной этого года в минобороны Украины признали проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о расколе в украинском обществе на фоне принудительной мобилизации, ударам по ТЦК (аналогам военкоматов) и реакции общества на эти атаки.

«ВСУ не удастся пополнить свои ряды за счет пожилых людей. Так же, как раньше не удалось привлечь молодежь в армию с помощью нелепых роликов, обещавших миллион гривен от Зеленского за контракт – якобы на эти деньги можно купить кучу чизбургеров», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

«При этом украинские власти опасаются, что демобилизация военнослужащих старше 60 лет приведет к реальному сокращению численности ВСУ», – отметила правозащитник.

По ее словам, данные с местных сайтов, публикующих информацию о погибших украинских военных, свидетельствуют: «Подавляющее большинство среди них – люди старше 50 лет».

«Кроме того, средний возраст бойца ВСУ уже превышает 47 лет. В армии много пожилых, в том числе приближающихся к 60-летнему рубежу. И теперь власти пытаются любыми способами удержать тех, кто достиг предельного возраста службы».

Шеслер добавила, что активно общалась с украинцами, покинувшими страну: «Мужчины буквально считают дни, ожидая, когда им исполнится 60, чтобы срочно уехать из Украины. Никто из них не намерен жертвовать жизнью за этот «концлагерь».

При этом власти выскребают последние резервы, надеясь, что «курочка по зернышку» все же позволит набрать солдат. Но это никак не изменит общей тенденции – состав украинской армии продолжает неуклонно сокращаться», – подчеркнула правозащитник.

«На Украине сейчас очевидный кадровый кризис, и власти открыто признают это, активно ища способы обеспечить необходимое количество «пушечного мяса», – отмечает политолог Владимир Корнилов.

Эксперт напомнил, что в украинском обществе давно обсуждаются радикальные предложения.

«Речь идет о мобилизации всех мужчин, фактически без возрастных ограничений, и даже о возможном призыве женщин. Те пожилые люди, которые действительно хотели вступить в ВСУ, уже могли сделать это добровольно. Но новый закон фактически легализует «бусификацию» старшего поколения в добровольно-принудительном режиме», – добавил он.

Корнилов также объяснил, почему нардепы приняли недоработанный закон: «Большинство решений принимаются в сыром виде. Депутаты страхуются, создавая лазейки для возможного уклонения от ответственности. В данном случае голосование и вовсе проходило по прямому указанию с Банковой. Идея призыва 60-летних обсуждалась давно – этого времени вполне хватило бы для подготовки качественного законопроекта, но в Раде не стали этого делать».