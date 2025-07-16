Раскрыто, что произойдет с Польшей при передаче Киеву ракет Tomahawk

Военный обозреватель Виктор Баранец допустил, что если вдруг США начнут передавать Украине ракеты Tomahawk, а ВСУ начнут их использовать, то России придется нанести удары по военным хабам в Польше.

© Московский Комсомолец

Он отметил в интервью News.ru, что при такой опасности Россия не ограничится дипломатическими заявлениями.

"Запад, поставляя Tomahawk через Польшу и Румынию, просто провоцирует, чтобы мы нанесли удары по хабам", - сказал Баранец.

Обозреватель объяснил, что российские военные могут нанести удары по аэродромам, железным дорогам и автобанам, через которые пойдут поставки на Украину.

"Если припрет, будем бить", — подчеркнул Баранец, добавив, что эти поставки должны будут превратиться в "ведро без дна".

Возможную передачу Киеву ракет Tomahawk связали с третьей мировой

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в его планы не входит поставлять Украине дальнобойные ракеты. Также эксперты отмечали, что ракеты Tomahawk скорее всего не будут переданы Киеву, так как для их запуска нужны корабли.