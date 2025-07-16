Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что цель Владимира Зеленского заключается в захвате части территории Курской области для ее последующего размена на переговорах с Россией. Об этом пишет NEWS.ru.

Такой обмен невозможен, однако ВСУ не останавливаются и продолжают атаки, добавил эксперт.

Собеседник издания также отметил, что ВСУ несут большие потери на Курском направлении. По словам журналиста, несколько тысяч украинских солдат погибло только при атаках на поселок Теткино.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что для нанесения ударов по России Украина может использовать немецкие ракеты Taurus, изменив их название.