«Украинская ведьма» заявила, что к ней часто обращается СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) «часто обращается» к тарологу Марии Тихой, которая называет себя «ведьмой». Об этом заявила сама Тихая, ее слова приводит Telegram-канал «Время.ua».

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«СБУ ко мне часто обращается, СБУ меня смотрит. Меня вообще смотрят многие из политики нашей, потому что очень много предсказаний сбывается», — утверждает Тихая.

Как считает «таролог», именно она предупредила о якобы атаке на кортеж украинского лидера Владимира Зеленского во время его поездки на юг Украины. Канал «Время. ua» сообщает, речь идет о визите Зеленского и премьера Греции в Одессу в марте 2024 года, когда ВС РФ якобы нанесли удар рядом с местом, где находились делегации.

16 июля Верховная рада утвердила законопроект, который предполагает значительное увеличение численности сотрудников СБУ.

Ранее стало известно, что часть сотрудников спецслужб Украины хотят отправить на фронт.