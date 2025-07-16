СМИ: военно-технический форум «Армия» отменили

Международный военно-технический форум «Армия» был отменен. Несмотря на это, официальный сайт «Армия-2025» продолжает работу. Об этом сообщают журналисты газеты «Известия». Согласно размещенной информации, проведение форума запланировано на период с 11 по 14 августа 2025 года, а в текущем году мероприятие будет доступно исключительно для специалистов.

«Международный военно-технический форум „Армия“ отменен», — сказали источники, знакомые с ситуацией.

Информация опубликована на сайте газеты.

Форум «Армия» является ключевым выставочным проектом Министерства обороны Российской Федерации и проводится ежегодно с 2015 года на территории парка «Патриот». Ранее продолжительность форума составляла семь дней, однако в 2024 году его программа была сокращена до трех дней. С момента основания форум зарекомендовал себя как одна из крупнейших международных площадок для демонстрации продукции военного назначения, а также значительно способствовал развитию военно-технического сотрудничества между различными государствами. Мероприятие традиционно привлекало представителей оборонной промышленности из многих стран мира.