Стало известно о разгроме элитного полка Зеленского под Харьковом

Вооруженные силы России уничтожили состав элитного полка ВСУ «Скала» на 50%. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» сообщил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.

Он отметил, что информация о полном уничтожении «Скалы» не соответствует действительности. Алехин добавил, что данный полк был сформирован в Яворовском учебном центре под Львовом, его подготовке уделяли особое внимание.

«Когда начались активные боевые действия на харьковском направлении, полк перебросили под село Меловое, которое расположено на границе с Белгородской областей. В итоге "Скала" понесла ощутимые потери, было уничтожено 50% личного состава и боевой техники. Но окончательно его не уничтожили», — сказал эксперт.

По его мнению, для ВСУ уничтожение половины личного состава полка является ощутимой потерей.

Напомним, что Минобороны РФ сообщило об освобождении села Меловое 3 июля.