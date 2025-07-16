Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу словами великого русского полководца Александра Суворова предостерег Европу от идеи воевать с Россией. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Чиновник заметил, что среди европейцев постепенно растет число сомневающихся в правильности курса Брюсселя на безоговорочное противостояние с Россией.

По его данным, такие настроения очень жестко подавляются, ярким примером являются скандальные выборы в Румынии.

«Однако чем дольше в ЕС будут игнорировать интересы своих собственных граждан и ухудшать их благосостояние под предлогом «российской угрозы», тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией и мирному сосуществованию с нашей страной», — разъяснил Шойгу.

В связи с этим, пояснил секретарь Совбеза, президент России Владимир Путин выдвинул в 2024 году концепцию формирования архитектуры евразийской безопасности. Он добавил, что Москва готова к равноправному диалогу с Европой.

«Какую тактику изберут в европейских столицах — решать им, но хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», — резюмировал Шойгу.

Шойгу прокомментировал заявление Трампа по поставкам оружия Украине

Ранее сообщалось, что в последние годы в европейском политическом пространстве постоянно обсуждаются риски и перспективы возможной войны с Россией. Главы государств и правительств призывают к увеличению военных бюджетов, расширению промышленных площадок, модернизации армий.