Россия должна жестко ответить на сам факт разговора Трампа и Зеленского, которые обсуждали гипотетические удары по Москве и Санкт-Петербургу дальнобойными американскими ракетами. Об этом в среду, 16 июля, в беседе с «МК» рассказал военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, американское издание The Washington Post опубликовало инсайдерскую информацию о том, что Трамп рассматривал возможность передачи Украине ракет «Томагавк» (Tomahawk) с дальностью более 1000 км. Несмотря на то что они исключены из списка поставок, их могут отправить нашему противнику позже, как один из рычагов давления на Москву.

Источники издания сообщили, что 4 июля Трамп якобы спросил у Зеленского, может ли он нанести ракетный удар по Москве. Просроченный президент Украины заявил, что готов это сделать, если ему дадут оружие. В свою очередь Трамп заявил, что Украине нужно рассматривать удары не только по столице, но и по Санкт-Петербургу, чтобы усилить давление на нашего президента.

Сразу же после публикации пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт дала иную интерпретацию телефонного разговора, заявив, что Трамп «просто задал вопрос, а не призывал к дальнейшим убийствам».

В свою очередь внесенный в список экстремистов сенатор Линдси Грэм пригрозил, что Россия повторит судьбу разбомбленного Ирана, если не прекратит боевые действия в течение 50 дней, который были в ультимативной форме озвучены Трампом.

Раскрыто, куда может ударить Украина вместо Москвы

По мнению российских аналитиков, по мере нашего продвижения Украине критически необходимы высокоточные ракеты большой дальности для ударов по нашим логистическим узлам, аэродромам, командным центрам и складам снабжения в глубоком тылу армии. Таким средством поражения могут стать американские ракеты AGM-158 JASSM и их модификация с увеличенной дальностью. Они способны поражать цели на расстоянии 370–1000 километров, а это значит, что Украина может теоретически дотянуться до Москвы и Санкт-Петербурга.

В противном случае Украине придется довольствоваться не такими эффективными по дальности натовскими ракетами Storm Shadow, SCALP, HIMARS, GMLRS, «Нептун». Используя только эти ракеты, Украина не может наносить масштабные удары по нашим тыловым узлам, а это снижает её наступательный потенциал.

Военный эксперт Александр Зимовский не исключает, что в случае давления на страны НАТО со стороны США Франция и Британия могут увеличить поставки Украине ракет Storm Shadow и SCALP, а Германия — пересмотреть отказ по ракетам Taurus, которые частичном заменят американские JASSM.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, передача Украине дальнобойных ракет может стать шагом к серьезной эскалации:

- За эти 50 дней, которые в ультимативной форме обозначил Трамп, нам нужно как можно больше успеть: нарастить удары в глубину территории «Геранями» и всеми остальными боеприпасами с привлечением флота. Добивать аэродромы, потому что это носители ракет. Не приведи господь, если США ещё и авиационные ракеты дадут, о чём уже идут разговоры. Это очень серьёзный шаг в сторону эскалации, потому что дальность действия модернизированных ракет достигает тысячи километров. Трамп пока на это не идет, да и Пентагон пока сомневается. Если брать ракеты, которые летят на дальность 300 километров и более - Storm Shadow, ATACMS, то их сбивали на подходе к Крымскому мосту, Крыму. Если дадут авиационные американские ракеты, то они, в общем-то, ничем не отличаются от тех же ракет «Таурус». Кроме того, немцы могут переименовать «Таурус», дать им украинское название и выдать за украинские. Но, тем не менее, это все равно сбиваемая ракета.

- Насколько вероятно, что противник все же получит дальнобойные ракеты и рискнет ударить по столице?

- Москва сейчас самый защищённый средствами противовоздушной обороны город. Это признают все. О Санкт-Петербурге я бы сказал то же самое. Если по Питеру попытаются ударить эстонцы с финнами, то это уже будет третья мировая война.

- Как нам реагировать на сам факт обсуждения двумя президентами — американским и украинским - ударов по Москве и Санкт-Петербургу?

- Заявления Трампа противоречат друг другу. Ещё подливают масла в огонь американские СМИ. На мой взгляд, это попытка политического блефа. Еще до так называемого ультиматума Трампа наш президент дал четко понять: «либо Россия будет свободной и суверенной, либо ее не будет вообще».

Будем исходить из этого. А вообще уже пора бы и нам предъявить ультиматум опекунам Киева. Это было бы самое хорошее решение. Они своих мерзавцев не бросают, пока все соки не выжмут - они не успокоятся. Тем более, в Мерце, похоже, проснулся его дед-фашист, и в голове засело «Дранг нах Остен» («натиск на Восток» — выражение, использовавшееся в нацистской пропаганде для обозначения немецкой экспансии на восток. - «МК»). На подходе поляки, которые уже требуют выхода к Чёрному морю. Одним словом, впереди у нас очень много работы.

- Может, нам начать публично обсуждать необходимое количество ракет, которое долетит, скажем, до Таллина?

- Думаю, много не понадобится. А если серьезно, то, думаю, на сцену снова пора выходить нашему «Орешнику». Причем в период действия этого ультиматума. Думаю, наша «оборонка» не спит и уже произвела достаточно ракет.