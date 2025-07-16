Израиль нанес авиаудар по окрестностям президентского дворца в Дамаске

Израильские ВВС нанесли авиаудар поблизости от президентского дворца в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие кадры.

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На опубликованном видеоролике виден столб дыма, поднимающийся из-за холма. На дальнем плане находится сам Дамаск.

По данным агентства, удар пришелся по окрестностям президентского дворца.

Ранее сегодня ЦАХАЛ также нанес несколько авиаударов по зданию генштаба ВС Сирии в Дамаске. Поводом для атак стали обвинения правительства Сирии со стороны Минобороны Израиля в нападениях на друзскую общину на юге республики.

За сутки израильские военные нанесли удары в том числе по танкам, ракетным установкам и пикапам сирийских сил безопасности.