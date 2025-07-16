Российская армия нанесла жесткий удар по энергетическим объектам врага прошлой ночью. Задело и родной регион Зеленского, сообщает «Царьград».

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Путин дал ответ на ультиматум

Минувшей ночью был зафиксирован массовый удар по военной и энергетической промышленности в Кривом Роге и Виннице. Местные жители замечают, что было примерно 30 прилетов дронов подряд. Ракеты «задели» лишь один район. Удары были такой силы, что пожар после падения БПЛА тушат до сих пор. В некоторых районах пропало электричество.

ВСУ пытались пусть истребитель F-16, чтобы сбить дроны, но попытка оказалась неудачной, о чем сообщает тг-канал Shot. Наши силы смогли поразить предприятие, на котором производили дроны и военную технику, хотя предприятие подается, как производство простых холодильников.

Ударили и по Харькову, здесь прозвучало около 17 взрывов, большая часть пришлась на промзону.

В Киеве и Одессе также неспокойно. Российские орудия ликвидировали французские «легионеры», которые ответственны за работу ПВО, и охраняющие бизнес-интересы Макрона. В Измаиле горит военная база «Восток».

Кроме того, сообщается, что под российский удар возмездия попали и крупные французские офицеры, прибывшие с неустановленными целями на территорию Украины.

Мощный прилет зафиксировали в районе Марьино, Харьковская область, где была уничтожена установка подготовки газа «Журавлина», о чем пишет Борис Рожин в своем канале Colonelcassad: “Установка принадлежала частной компании "Эско-Север", которая входит в группу Diloretio Holdings Limited - одного из крупнейших негосударственных добытчиков газа в Украине. Объект работал непрерывно более 10 лет, обеспечивая подачу природного газа в ГТС Украины. Полностью уничтожены: ёмкости с газовым и лёгким газовым конденсатом (по 50 м кубических), сепараторные установки, насосная станция пластовой воды, операторское здание и гараж. Это привело к полной остановке добычи газа на месторождении и частичной блокировке смежных объектов».