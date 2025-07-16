Новейшее подразделение Вооруженных сил Украины с большим количеством иностранных наемников, переброшенное в Сумскую область, будет уничтожено уже в первых боях. Такое мнение высказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, пишет News.ru.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины перебросило в окрестности Алексеевки новое спецподразделение «Ринос груп» (Rhinos Group), ранее не принимавшее участия в боевых действиях. Оно вооружено в том числе и роботизированными комплексами.

По словам Сергея Липового, в новом подразделении ВСУ большое количество иностранных наемников и инструкторов.

«Это говорит о том, что у Киева совсем все плохо с резервами, раз они это подразделение бросили на убой в самое неподходящее время, когда наши наступают, и им нечем затыкать дыры. Они бросают уже последние резервы, которые у них есть», - считает генерал-майор авиации.

Он предрек спецподразделению ВСУ «бесславный конец после первых реальных боестолкновений».

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Ранее российские военные ранее рассказали об обстановке в Сумской области. По словам командира взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки «Север» с позывным «Тосик», российские бойцы активно наступают, не дают закрепиться ВСУ и «продавливают их дальше» от территории России.