Польша продала Украине сотни единиц бронетехники и гаубиц в 2024 году
Согласно информации издания Defence24, основанной на данных, предоставленных польскими властями в реестр ООН, в 2024 году Польша осуществила крупные продажи военной техники Украине. Речь идет о 295 бронированных машинах и 96 самоходных артиллерийских установках.
Стоит отметить, что официальный отчет министерства иностранных дел Польши об экспорте вооружений за этот период пока не опубликован. С 2022 года польская сторона не предоставляет развернутую информацию об объемах военной помощи, оказываемой Украине, ограничиваясь данными о коммерческих сделках, заключенных субъектами предпринимательской деятельности.
По информации Defence24, в 2024 году Украина закупила у Польши:
· 295 единиц различной бронированной техники
· 18 самоходных гаубиц Krab калибра 155 мм
· 78 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» калибра 122 мм
· 10 противотанковых орудий Д-44М калибра 85 мм
Кроме того, Польша поставила 10 вертолетов S-70i на Филиппины, 3 вертолета S-70i в США, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun в Эстонию, Латвию и Молдавию.
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