Раскрыто, куда может ударить Украина вместо Москвы
Военный эксперт Василий Дандыкин ответил на вопрос, может ли Украина нанести дальнобойный ракетный удар по России, учитывая что президент США Дональд Трамп отказался передавать ракеты JASSM, способные долететь до Москвы.
Дандыкин отметил, что у ВСУ есть ранее переданные ракеты ATACMS, дальность полета которых составляет около 300 км.
"Если ВСУ попытаются ударить, то у них есть маниакальная идея попасть по Крымскому мосту. Но до Москвы и Санкт-Петербурга ракеты не долетят", - объяснил эксперт в интервью порталу News.ru.
В СМИ сейчас обсуждается версия, что президент США Дональд Трамп может разрешить Украине использовать юмеющиеся у нее дальнобойные ракеты ATACMS после завершения периода в 50 дней, если не будет заключено соглашение по урегулированию конфликта.
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Ранее в Кремле неоднократно комментировали сообщения о попытке Киева причинить ущерб Крымскому мосту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские военные знают о такой угрозе и предпринимают исчерпывающие меры для обеспечения безопасности.
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