Военный эксперт Василий Дандыкин ответил на вопрос, может ли Украина нанести дальнобойный ракетный удар по России, учитывая что президент США Дональд Трамп отказался передавать ракеты JASSM, способные долететь до Москвы.

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Дандыкин отметил, что у ВСУ есть ранее переданные ракеты ATACMS, дальность полета которых составляет около 300 км.

"Если ВСУ попытаются ударить, то у них есть маниакальная идея попасть по Крымскому мосту. Но до Москвы и Санкт-Петербурга ракеты не долетят", - объяснил эксперт в интервью порталу News.ru.

В СМИ сейчас обсуждается версия, что президент США Дональд Трамп может разрешить Украине использовать юмеющиеся у нее дальнобойные ракеты ATACMS после завершения периода в 50 дней, если не будет заключено соглашение по урегулированию конфликта.

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Ранее в Кремле неоднократно комментировали сообщения о попытке Киева причинить ущерб Крымскому мосту. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские военные знают о такой угрозе и предпринимают исчерпывающие меры для обеспечения безопасности.

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