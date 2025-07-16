Владимир Зеленский «уверен», что президент США Дональд Трамп сможет остановить конфликт на Украине - в отличие от экс-главы страны Джо Байдена. Об этом Зеленский рассказал в эфире Newsmax.

В интервью Newsmax Зеленский заявил, что любое наступательное оружие, предоставленное Соединенными Штатами Украине, может способствовать урегулированию, «даже если такое оружие не будет применено». Также он рассказал, что администрация Трампа оказывает серьезное давление на Россию.

«Я благодарен за позитивные сигналы из Белого дома и персонально от президента», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Трамп также сказал ему о желании Америки закупить дроны, производимые на Украине. Зеленский добавил, что «не хотел бы никого критиковать». Он подчеркнул, что Украина благодарна США за годы помощи, но отметил, что Байдену остановить конфликт не удалось.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон и НАТО договорились о поставках оружия Украине за счет европейцев. Германия предложила профинансировать закупку двух систем Patriot для Киева. В Дании и Нидерландах также заявили о готовности участвовать в закупках для Украины.

Также Трамп объявил, что США введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит с Украиной соглашение о прекращении огня в течение 50 дней. Трамп заявил, что «очень недоволен» Москвой.