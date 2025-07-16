Регулярно предпринимаемые Вооруженными силами Украины попытки прорваться в Курскую область связаны с желанием создать медийный эффект. Об этом заявил News.ru военный эксперт Виктор Литовкин.

Ранее старший офицер российской группировки войск «Север» с позывным «Волга» рассказал, что ВСУ задействуют 425-ый отдельный штурмовой полк для провокаций на границе с Курской областью.

Украинским военным важно продемонстрировать свою активность и боеспособность для западных спонсоров на исторической российской территории, отметил военный эксперт Виктор Литовкин.

«При неудачах на линии боевого соприкосновения для ВСУ важен внешний эффект. Они и теракты устраивают с медийным эффектом, чтобы о них говорили. Им нужно зайти на историческую российскую территорию, чтобы все говорили, что Украина еще может воевать, добиваться победы, что поставки западного оружия - не выброшенные деньги», - отметил он.

Напомним, что в августе 2024 года Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области. Японское Минобороны в своем докладе отмечало, что это было сделано с согласия США и ЕС.

Эксперт объяснил, почему Япония раскрыла правду о вторжении в Курскую область

В начале марта 2025 года российские военные перешли в масштабное наступление в регионе. 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области.