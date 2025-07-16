Бойцы отряда «Орлан» попали под удар FPV-дрона в российском регионе

Бойцы подразделения «Орлан» попали под удар FPV-дрона в Белгородской области.

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Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два бойца подразделения "Орлан" получили ранения в результате атаки вражеского FPV-дрона», — написал чиновник.

По его словам, все произошло в районе хутора Бондаренков Шебекинского округа. Двое мужчин пострадали при исполнении задач. Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами.

Ранее украинские беспилотники трижды атаковали здание суда в Белгороде. Во время атак пострадала женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой.