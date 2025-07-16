Журналист Сергей Латышев заявил, что Япония решила раскрыть информацию о разрешении США и Европы на вторжение в Курскую область из-за обиды. Об этом сообщает «Царьград».

Накануне японское Минобороны в своем докладе заявило, что Соединенные штаты и ЕС разрешили Украине провести наступление на территорию Курской области в июне 2024 года. Российским войскам в конечном счете удалось выбить противника из региона.

По мнению Латышева, Токио пошел на такой шаг, поскольку Вашингтон и ведущие страны Европы не столько защищают Японию от Китая, сколько втягивают ее в войну за Тайвань. Кроме того, стране мешают торговать с китайскими компаниями.

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«(Президента США Дональда) Трампа с его постоянными угрозами ввести бешеные тарифы против всех, кто лучше работает и торгует, они терпят из последних сил. Прямо в лоб, конечно, японцы этого американцам и европейцам никогда не скажут, они слишком хорошо воспитаны», — заявил журналист.

Он добавил, что Япония, возможно, хотела уколоть коллективный Запад, однако об открытом подыгрывании России в этой ситуации речи не идет.