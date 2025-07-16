Стало известно, когда страны НАТО могут обсудить передачу Patriot Украине

Встреча под председательством Североатлантического альянса с участием стран, потенциально располагающих системами Patriot для Киева, может пройти 23 июля, пишет Reuters со ссылкой на источник.

"Встреча имеющих Patriot стран и украинских доноров, которые хотят найти дополнительные батареи ПВО Patriot для Киева может состояться в среду на следующей неделе", - поделились подробностями авторы публикации.

По информации агентства, мероприятие может пройти под председательством командующего НАТО.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 июля объявил, что Североатлантический альянс будет платить за американское оружие, которое впоследствии западный военно-политический блок будет поставлять Украине, при этом хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее соглашение с организацией было достигнуто на саммите НАТО в июне, согласно которому, американская сторона передаст оружие альянсу, а блок возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о том, что будущие поставки продукции военного назначения Украине будут включать батареи Patriot, при этом некоторые государства передадут бывшей советской республике имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Patriot, а Вашингтон восполнит их арсеналы новыми комплексами.