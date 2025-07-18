ВСУ используют норы для атак на курское приграничье

Украинская армия продолжает попытки продвинуться на российскую территорию в Курской области.

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"Оперативная обстановка в Глушковском районе Курской области стабильно напряженная, но контролируемая. Противник использует малые группы по два-три человека, закапывается в норы, пытаясь подойти к асфальтированной дороге Волфино-Веселое-Глушково и закрепиться", - пишут "Два майора".

Все атаки отражаются. По врагу постоянно работает ствольная артиллерия ВС РФ, минометы и FPV-дроны, авиация.

С потерями противник при этом не считается - граница РФ на этом участке превратилась в кладбище разбитой техники и мертвых боевиков, брошенных ВСУ при отступлении.

В последнее время среди атакующих все чаще встречаются наемники, колумбийцы и темнокожие.