ВС России освободили населённые пункты Попов Яр и Каменское

В Минобороны России заявили, что российская армия освободила населённые пункты Попов Яр в ДНР и Каменское в Запорожской области.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Попов Яр Донецкой Народной Республики... Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение и освободили населённый пункт Каменское Запорожской области», — отмечается в сводке ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российская армия освободила населённый пункт Дегтярное в Харьковской области.