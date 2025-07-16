В Бахрейне отказались отправлять Украине ракеты для комплексов Patriot

Бахрейн не намерен передавать Украине ракеты для комплексов Patriot. Об этом на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом сообщил наследный принц королевства Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа.

«В настоящее время таких планов нет, так как у нас есть оперативная необходимость сохранить их в Бахрейне на данный момент», - сказал принц.

Трамп на это заметил, что на самом деле у Бахрейна этих ракет много.

Ранее американский лидер придумал новую схему поставки вооружения Киеву. Теперь она осуществляется через европейские страны, которые вынуждены покупать оружие для Украины у США.

С этим согласились не все члены ЕС. Так, от закупок отказалась Чехия, а в Еврокомиссии признали невозможность оплачивать поставки из общего бюджета и посоветовали странам тратить на нужды ВСУ средства из национальных резервов.