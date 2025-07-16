Пентагону не хватает людей для очистки Перл‑Харбор от химикатов

Пентагон столкнулся с дефицитом кадров для очистки базы Перл‑Харбор от химикатов на Гавайях из-за масштабных сокращений и заморозки найма по инициативе президента Дональда Трампа.

«Мы сильно недоукомплектованы. В плане персонала — у нас очень острый дефицит», — пишет газета Пентагона Stars and Stripes со ссылкой на руководителя программы экологического восстановления ВМС США в Тихоокеанском регионе Джоселин Тамаширо.

В прошлом году в декабре в США умер старейший из американцев, выживших при нападении на Перл-Харбор.