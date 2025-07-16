Стало известно, могут ли ВСУ начать новое крупномасштабное наступление
Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал о том, смогут ли ВСУ пойти в новое крупномасштабное наступление. Об этом сообщает NEWS.ru.
По мнению Литовкина, за последнее время украинская армия растеряла свои силы, поэтому ВСУ больше не смогут пойти в крупное наступление. При этом эксперт также добавил, что сейчас ВСУ могут «только устраивать теракты».
«ВСУ не способны начать новое крупное наступление. У них нет ни резервов, ни потенциала. Силы практически иссякли. Остается устраивать теракты, с помощью вспышек напоминать о себе», — рассказал Литовкин.