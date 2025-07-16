BDLI: Германия не способна защитить свою инфраструктуру от беспилотников

Газета.Ru

В настоящее время ФРГ не способна эффективно противодействовать деятельности беспилотников, занимающихся шпионажем на ее территории, пишет DPA.

В ФРГ заявили, что Германия не может защититься от беспилотников
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Агентство ссылается на доклад федерального объединения немецкой авиакосмической промышленности (BDLI).

«То, что вражеские шпионские беспилотники часто превосходят полицейские летательные аппараты, не соответствует нашему представлению о себе как о защищенном правовом государстве», — считает исполнительный директор BDLI Мари-Кристин фон Хан.

Она отметила, что органы власти Германии недостаточно тесно сотрудничают в сфере борьбы с БПЛА. Кроме того, по ее мнению, государству следует поддержать разработку новых технологий защиты.

Зимой в Германии у казармы авиабазы бундесвера на побережье Северного моря появлялись неизвестные БПЛА. Шесть беспилотников были обнаружены в указанном районе с 9 по 29 января. Средства радиоэлектронной борьбы против них не сработали. В Швезинге, где заметили дроны, находится центр подготовки зенитно-ракетных войск бундесвера.