Опубликована запись с приказом командира ВСУ убивать пленных

Российские военные перехватили переговоры ВСУ, в ходе которых командир одного из подразделений приказал «убивать и не брать пленных». Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Работайте, братья!».

Как утверждает Telegram-канал, один из голосов на записи принадлежит командиру подразделения 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ. Подразделение участвует в боевых действиях под Красноармейском.

«Данный индивидуум довел до своих информацию, что для них такого понятия как «пленный» больше нет. Теперь всех раненых будут ликвидировать, не оставляя им и шанса вернуться домой в рамках обмена», - подчеркивается в сообщении.

Мужчина на записи называет свой позывной («Акула) и приказывает: «В плен … никого не брать. Чтоб убили. Как принял?».

Ранее старший офицер российской группировки войск «Север» с позывным «Волга» рассказал РИА Новости, что ВСУ задействуют 425-ый отдельный штурмовой полк для провокаций на границе с Курской областью. Пленный украинский военнослужащий рассказывал, что в этот полк набирают заключенных и наркозависимых.