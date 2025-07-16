Продвижение ВС РФ в Днепропетровской области подорвет моральное состояние вооруженных сил Украины, пишет The Independent.

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"Распространение боевых действий на Днепропетровскую область может подорвать моральный дух украинцев и дать Кремлю больше рычагов влияния на любых переговорах", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Издание также указывает на растущее недовольство среди военнослужащих вооруженных сил Украины из-за неопределенности с поставками оружия американского производства.

Минобороны РФ 7 июля сообщило о взятии под контроль подразделениями группировки войск "Центр" населенного пункта Дачное в Днепропетровской области.

В июне президент России Владимир Путин рассказал, что российская сторона пыталась "склеить ситуацию" и решить вопрос с Украиной мирным путем, но бывшая советская республика постоянно отказывалась от предложений Москвы остановиться.

Российский лидер отметил, что Российская Федерация не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, сложившихся на земле. Кроме того, Путин подчеркнул, что украинской армии не хватает военных на принципиальных участках фронта, а ВС РФ ежедневно наступают по всей линии боевого соприкосновения.