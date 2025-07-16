Российская армия активизировала наступление на нескольких участках фронта вблизи границы Днепропетровской области.

Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на Deep State.

«Армия РФ продвинулась на трех участках около границы Днепропетровской области. В частности, сделали резкий рывок по трассе на Искру», — сказано в сообщении.

Также сообщается об усилении плацдарма в районе Мелового в Харьковской области.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Январское Днепропетровской области лишилась возможности организовать оборону. По его словам, в результате ударов авиационных бомб все боеспособные силы ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области были выбиты.