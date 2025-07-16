Одна страна ЕС отказалась закупать американское оружие для Украины

Андрей Дуванов

Власти Франции не планируют участвовать в инициативе по закупке американского оружия для последующей передачи его Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Одна страна ЕС отказалась закупать американское оружие для Украины
© РИА Новости

Как сообщает издание, вместо этого Париж намерен сосредоточиться на разработке собственных вооружений. При этом, Францию также не включил в список генсек НАТО Марк Рютте, когда он во время встречи с президентом США Дональдом Трампом называл перечень стран, которые согласились принять участие в инициативе.

«По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», — сообщает источник со ссылкой на двух французских чиновников.