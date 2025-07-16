Одна страна ЕС отказалась закупать американское оружие для Украины
Власти Франции не планируют участвовать в инициативе по закупке американского оружия для последующей передачи его Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.
Как сообщает издание, вместо этого Париж намерен сосредоточиться на разработке собственных вооружений. При этом, Францию также не включил в список генсек НАТО Марк Рютте, когда он во время встречи с президентом США Дональдом Трампом называл перечень стран, которые согласились принять участие в инициативе.
«По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», — сообщает источник со ссылкой на двух французских чиновников.