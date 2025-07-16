Депутат Рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале подверг жесткой критике насильственную мобилизацию в Одессе.

"Пока министр обороны Украины Рустем Умеров в воюющей стране собирает чемоданы в США, украинцы продолжают уходить в землю", — поделился своей точкой зрения нардеп.

Соответствующим образом он отреагировал на видео из Одессы, на котором четыре человека, двое из которых в военной форме, пытаются с применением силы затолкать мужчину в автобус.

Зеленский отреагировал на мощные удары по Киеву

В Сети широко распространены видео силовой мобилизации в украинской армии. На этих записях представители территориальных центов комплектования (ТЦК – аналог российских военкоматов) увозят мужчин, нередко избивая задержанных.

На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров может стать новым послом Украины в Вашингтоне.