Удар «Тора» и уничтожение танка ВСУ: обстановка в зоне СВО к утру 16 июля

Мария Иванова

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении танка ВСУ на запорожском направлении и об успешной операции против украинских беспилотников под Красноармейском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро среды, 16 июля.

Удар «Тора» и уничтожение танка ВСУ: обстановка в зоне СВО к утру 16 июля
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Удар «Тора»

Военные российской группировки войск «Центр» уничтожили за один боевой выезд четыре цели, включая ударные беспилотники ВСУ, на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Военные использовали зенитный ракетный комплекс «Тор-М1».

Удар по пунктам управления БПЛА Украины

Артиллеристы российской группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам управления беспилотной авиации ВСУ, заявили в Минобороны. Операция была проведена в районе населенного пункта Темировка в ДНР. Координаты целей военные получили от операторов разведывательного беспилотника «Орлан-30». В результате был уничтожен личный состав ВСУ, боевые дроны, средства связи и боеприпасы.

Уничтожение танка ВСУ

Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил танк ВСУ на запорожском направлении, рассказали в Минобороны России. Танк скрывался в лесополосе, но был обнаружен с воздуха. В результате танк полностью сгорел вместе с экипажем.

Удары российских дронов

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе села Серебрянка в ДНР, сообщили в Минобороны. Российский разведывательный беспилотник обнаружил гаубицу Д-20 и противотанковое орудие МТ-12, после чего они были поражены на своих огневых позициях ударными дронами на оптоволокне.

Удар по военным объектам в Кривом Роге

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале об операции с применением дронов «Герань» в Кривом Роге. По его словам, в результате были поражены объекты критической инфраструктуры, используемые ВСУ для ведения боевых действий.

Операция у Зеленой Долины в ДНР

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что ВС РФ совершили рывок, на один километр вклинились в оборону ВСУ у Зеленой Долины (ДНР) и заняли новые позиции в лесополосе. По его словам, продвижением у реки Нитриус российские силы сокращают межпозиционное пространство и прижимают подразделения ВСУ к водной преграде.