Удар «Тора» и уничтожение танка ВСУ: обстановка в зоне СВО к утру 16 июля

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении танка ВСУ на запорожском направлении и об успешной операции против украинских беспилотников под Красноармейском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро среды, 16 июля.

Удар «Тора»

Военные российской группировки войск «Центр» уничтожили за один боевой выезд четыре цели, включая ударные беспилотники ВСУ, на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Военные использовали зенитный ракетный комплекс «Тор-М1».

Удар по пунктам управления БПЛА Украины

Артиллеристы российской группировки войск «Восток» нанесли удары по пунктам управления беспилотной авиации ВСУ, заявили в Минобороны. Операция была проведена в районе населенного пункта Темировка в ДНР. Координаты целей военные получили от операторов разведывательного беспилотника «Орлан-30». В результате был уничтожен личный состав ВСУ, боевые дроны, средства связи и боеприпасы.

Уничтожение танка ВСУ

Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил танк ВСУ на запорожском направлении, рассказали в Минобороны России. Танк скрывался в лесополосе, но был обнаружен с воздуха. В результате танк полностью сгорел вместе с экипажем.

Удары российских дронов

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили два артиллерийских орудия ВСУ в районе села Серебрянка в ДНР, сообщили в Минобороны. Российский разведывательный беспилотник обнаружил гаубицу Д-20 и противотанковое орудие МТ-12, после чего они были поражены на своих огневых позициях ударными дронами на оптоволокне.

Удар по военным объектам в Кривом Роге

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале об операции с применением дронов «Герань» в Кривом Роге. По его словам, в результате были поражены объекты критической инфраструктуры, используемые ВСУ для ведения боевых действий.

Операция у Зеленой Долины в ДНР

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что ВС РФ совершили рывок, на один километр вклинились в оборону ВСУ у Зеленой Долины (ДНР) и заняли новые позиции в лесополосе. По его словам, продвижением у реки Нитриус российские силы сокращают межпозиционное пространство и прижимают подразделения ВСУ к водной преграде.