В Раде сделали неожиданное заявление о поставках оружия Западом

Страны Запада не смогут покрыть все потребности Украины в оружии. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Виктория Гриб в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Готовы они давать нам столько оружия, сколько нам нужно сегодня, сейчас? Нет, они не готовы», — подчеркнула она.

Она отметила, что у Киева не хватает людей, которые могли бы отправиться в зону боевых действий. Парламентарий убеждена, что Украина не сможет выстоять продолжение конфликта «чисто физически».

Ранее Трамп заявил, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Он рассказал, что Patriot Украине поставляют из Германии, а США «получают платежи в полном объеме».