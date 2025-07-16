Командование ВСУ начало формировать новую бригаду, состоящую из алкоголиков. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Михаил Манило.

По словам Манило, им сообщили в военкомате о формировании новой, 156-й бригады, куда набирают всякий сброд со всей Украины. Он сообщил, что попал в отряд, который забросили на полигон. Там уже были такие же мобилизованные, большей частью – от 40 до 50 лет.

Пленный рассказал, что такие отряды забрасывают на линию боевого соприкосновения "на мясо". Командиры оставляют их на участках фронта, где идут ожесточенные бои, не поставляя им ни пищи, ни воды, сообщили в Минобороны России. Погибших и раненых не эвакуируют.