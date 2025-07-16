Украинские власти располагают возможностью создать "грязную бомбу", в стране есть большое количество ядерных отходов. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

По его словам, на Украине сейчас нет научного потенциала для создания полноценного ядерного оружия, однако киевский режим может попытаться создать "грязную бомбу". "Я знаю, что сейчас научного потенциала собственного у киевского режима нет для создания своего ядерного оружия.

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Создать "грязную бомбу" - возможно, потому что у нас есть большое количество ядерных отходов от ядерного топлива. Такие возможности, наверное, есть. Но я не думаю, что до такого идиотизма, до такой глупости кураторы Украины, англичане, например, дойдут. Я не думаю, что дойдут и позволят это сделать. Сам режим готов на что угодно", - сказал он.