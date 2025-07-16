Бывшая жена наёмника из Испании Родеро сообщила об отказе Киева возвращать тела
Украинские власти отказываются возвращать тела ликвидированных наёмников родственникам, заявила бывшая жена одного из таких солдат ВСУ Эва Альварес Родеро.
По данным РИА Новости, экс-супруга уничтоженного в июне под Артёмовском в ДНР испанского наёмника безуспешно пытается получить обратно хотя бы его собаку и вещи, однако украинские власти бездействуют, а на связь выходят какие-то подозрительный личности.
По словам девушки, испанский консул пообещал запросить возвращение собаки, однако до сих пор не сообщил о результатах. А вышедшая на связь женщина по имени Лесли, представившаяся гуманитарной работницей, солгала, что собака была передана в кинологическое подразделение украинской армии, которого, как утверждает Родеро, на самом деле не существует.
В ТАСС ранее писали, что вдовы погибших наёмников ВСУ из Колумбии обращаются в российские чат-боты.
Депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил Александр Бородай между тем заявил, что число наёмников в рядах ВСУ значительно сократилось.