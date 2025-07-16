Украинские власти отказываются возвращать тела ликвидированных наёмников родственникам, заявила бывшая жена одного из таких солдат ВСУ Эва Альварес Родеро.

По данным РИА Новости, экс-супруга уничтоженного в июне под Артёмовском в ДНР испанского наёмника безуспешно пытается получить обратно хотя бы его собаку и вещи, однако украинские власти бездействуют, а на связь выходят какие-то подозрительный личности.

По словам девушки, испанский консул пообещал запросить возвращение собаки, однако до сих пор не сообщил о результатах. А вышедшая на связь женщина по имени Лесли, представившаяся гуманитарной работницей, солгала, что собака была передана в кинологическое подразделение украинской армии, которого, как утверждает Родеро, на самом деле не существует.

В ТАСС ранее писали, что вдовы погибших наёмников ВСУ из Колумбии обращаются в российские чат-боты.

Депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил Александр Бородай между тем заявил, что число наёмников в рядах ВСУ значительно сократилось.