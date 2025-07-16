Почти 30 дронов и ракета одновременно атаковали украинский город

Россия нанесла массированный удар по Кривому Рогу. Город одновременно был атакован баллистической ракетой и почти 30 дронами, сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул в Telegram-канале.

Всего по городу было запущено 28 беспилотных летательных аппаратов. «Такого еще никогда не было», — написал Вилкул. По его данным, в некоторых районах города пропало электричество. «Водоснабжение содержится на генераторах. Очень скоро [его] не будет», — говорится в сообщении.

Он также добавил, что возникло несколько пожаров.

Ранее сообщалось, что по Кривому Рогу впервые нанесли удар планирующей авиабомбой.