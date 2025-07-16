Некоторые командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы готовят вооруженный мятеж в республике. Это следует из документов, которые оказались в распоряжении военного блогера Бориса Рожина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мои хакеры стащили с компьютера одного из сотрудников СБУ [Службы безопасности Украины] макет интереснейшего документа. Если ... документ реальный, то получается, что некоторые украинские командиры готовят вооруженный мятеж», — говорится в сообщении.

Рожин отмечает, что бойцам ВСУ уже давно пора начать вести прямые переговоры с Россией. По его мнению, они бы могли взять под контроль Николаев, заручиться поддержкой местных жителей, и вступить в диалог с Москвой. «Может хоть тогда появится какой-то шанс на сохранение остатков украинского народа. Тем более, что вы присягу давали народу Украины», — резюмировал военблогер.

Ранее военкор Александр Сладков призвал не ждать политического обвала на Украине для победы в специальной военной операции, подчеркнув, что только российские военные решат проблему конфликта с соседней страной