В НАТО рассказали о неспособности Европы производить оружие для Украины

Европа в настоящее время не в состоянии производить необходимое оружие, которое требуется Вооруженным силам Украины (ВСУ) на поле боя или может понадобиться в случае потенциальной войны в регионе, заявил американский постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, передает Fox News.

По его словам, США являются ведущим производителем таких систем вооружения и будут поставлять их в Европу. «Реальность такова, что сейчас Европа не может производить вооружения, необходимые Украине», — подчеркнул он.

По мнению Уитакера, Европа заплатит за американское оружие и это «разумный подход».

Ранее стало известно, что США продадут НАТО оружие для Украины на 10 миллиардов долларов.